اليوم السابع
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وزير الأوقاف: ندعم احتياطات السعودية في شأن حج هذا العام

السبت، 09 أبريل 2022 04:44 م
وزير الأوقاف: ندعم احتياطات السعودية في شأن حج هذا العام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه في ضوء أن جائحة كورونا لم تنته بعد، وما زالت التخوفات الارتدادية قائمة، وما زالت الإصابات موجودة بالفيروس بنسبة أو بأخرى في معظم دول العالم.
وأوضح جمعة: إننا ندعم جميع الاحتياطات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في شأن حج هذا العام من ضرورة تلقي جرعات اللقاح الأساسية وعمل مسحة حديثة وتكون سلبية قبل السفر بـ 72 ساعة ، وأن يكون سن الحاج أقل من   (65) عامًا ، والالتزام بجميع التعليمات الصحية في هذا الشأن .
وتابع وزير الأوقاف في تصريحات اليوم :"نرى أن ذلك كله يأتي في إطار تحقيق مقاصد الشرع الشريف في الحفاظ على النفس في ظل أن الوضع الراهن ما زال بالفعل يستدعي توخي الحذر سواء من جهة الدولة المضيفة أم من جهة جميع الدول التي ينبغي أن تساعد في تطبيق هذه الإجراءات ، واتخاذ كل ما يلزم لتفادي التزاحم الشديد في موسم الحج في ظل هواجس عودة انتشار الفيروس".
 
واختتم وزير الأوقاف: "اسأل الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وبلد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية الشقيقة وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء".
 
 

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