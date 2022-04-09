وزراء الأوقاف والتضامن الاجتماعى ومحافظ الجيزة يفتتحون مسجد الدجوى بأكتوبر

كتب سيد الخلفاوى

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسجد الدجوي بمدينة السادس من أكتوبر وذلك عصر الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية، ولفيف من الأئمة والعلماء بالمحافظة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وعقب افتتاح المسجد استمع وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة إلى شرح تفصيلي لهيكل المسجد، وما يحويه من مشروعات خدمية واجتماعية وتوعوية.

وأكد الدكتور خلف مختار جمعة وزير الأوقاف أن المسجد الجامع له دور كبير في احتواء الشباب والتوجيه الفكري المستنير، موضحًا أن وزارة الأوقاف فعّلت مشروع صكوك الأضاحي، والذي نجح في تحقيق أهدافه حيث بلغ إجمالي إيرادات صكوك الأضاحي أكثر من (360) مليون جنيه في آخر ثلاث سنوات، بما وفر أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة طن لحوم أضاحي خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط، استفاد منها أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف أسرة، إضافة إلى الجوانب الإيجابية الأخرى للمشروع كتوفير فرص عمل والحفاظ على البيئة والوصول إلى المستحقين بعزة وكرامة.

كما أثني محافظ الجيزة علي هذا الصرح وما يقدمه من خدمات مجتمعية مؤكدا علي ضرورة توسيع دائرة التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات العمل الاهلي والجهات الشريكه لتحقيق التنمية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وكان في استقبال الحضور الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب msa و منى الدجوى نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور خيرى عبد الحميد رئيس الجامعة، كما حضر الفعالية المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر والمهندس خالد سرور رئيس جهاز القرى السياحية والدكتور عمرو الوردانى ولفيف من القيادات التنفيذية من الأوقاف والمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي.



جانب من الصلاة جانب من الصلاة



محافظ الجيزة والدكتور محمد مختار جمعة ووزيرة التضامن محافظ الجيزة والدكتور محمد مختار جمعة ووزيرة التضامن