وزارة التعاون الدولى فى أسبوع.. استكمال جولات المشاورات مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.. ورانيا المشاط توقع منحة لمشروع الربط السككى بين مصر والسودان

شهد الأسبوع الماضى، عددًا من الفعاليات والأحداث الهامة، فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى، لتوطيد علاقات التعاون الإنمائى، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة التنموية.

الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية

وشاركت وزيرة التعاون الدولى، فى الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية، التى تُعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بصفتها محافظ مصر لدى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، وخلال فعاليات الاجتماعات التقت "المشاط" مسئولى صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، كما وقعت اتفاقية منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتى ما يعادل 2.5 مليون دولار من الصندوق الكويتى للتنمية للمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع انشاء خط سكة حديد يربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان بطول 570 كم.

وعقدت أيضًا خلال فعاليات الاجتماعات عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء مسئولى صندوق أوبط للتنمية الدولية "أوفيد"، وممثلى دول الأردن وتونس وموريتانيا والمغرب، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولى، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، لبحث العلاقات الثنائية وجهود التعاون الإنمائى بين مصر والدول الشقيقة.

البنك الدولي

واستقبلت وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، مارى بونجوستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولى، فى بداية زيارتها لمصر، حيث شهد اللقاء مباحثات فى عدد من الملفات على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث تقدم البنك الدولى بعدد من المقترحات للتعاون مع الحكومة، من بينها تنفيذ مشروعات تنموية، وتقديم الاستشارات الفنية على المستوى الوطنى والإقليمى، كما تطرق اللقاء إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولى فى قطاع البيئة، والاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولى، وأيضًا التعاون فى مجالات التحول الأخضر والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى "حياة كريمة"، وكذلك إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر CCDR، والذى يهدف إلى تقييم المخاطر التى تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ، ويركز التقرير على ثلاث ركائز رئيسية وهى المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، والمدن المرنة والاقتصادات الساحلية.

إطار الشراكة مع الأمم المتحدة

واستكمالا للقاءات التشاورية والتنسيقية، فى إطار تنفيذ خارطة طريق إعداد إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، وعقب انتهاء المشاورات مع الجهات الوطنية بانعقاد اللقاء التشاورى الوطنى رفيع المستوى بمشاركة كافة الوزارات المعنية خلال فبراير الماضى، أطلقت وزارة التعاون الدولى، ومكتب الأمم المتحدة فى مصر، الجولة الثانية من اللقاءات التشاورية مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية ومراكز الفكر والأبحاث، بمشاركة أكثر من 125 ممثلا، لمناقشة الأولويات التنموية وبحث كافة الأفكار المطروحة لوضع إطار استراتيجى للتعاون المستقبلى يعزز الجهود التنموية ويدفع الرؤية الدولية 2030 فى إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وبحثت "المشاط" مع اليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، مناقشة العلاقات المشتركة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومحفظة المشروعات الجارية، فضلا عن مناقشة جهود تعزيز التعاون الثلاثى والتعاون بين بلدان الجنوب استنادًا إلى الدور المحورى لمصر فى قارة أفريقيا، والاستفادة من تجربتها التنموية فى تعزيز العلاقات المشتركة مع بلدان القارة.

لقاء سفيرى المملكة المتحدة واليابان

وبحثت وزيرة التعاون الدولى، مع جاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، عدد من ملفات التعاون المشترك من بينها العلاقات الثنائية المصرية البريطانية، وجهود التعاون الإنمائى من خلال مؤسسة التمويل البريطانية CDC، والتعاون المشترك فى إطار رئاسة مصر لقمة المناخ COP27، وتعزيز جهود التمويل المبتكر من أجل دعم خطط تنفيذ التنمية المستدامة فى مصر، كما التقت هيروشى أوكا، سفير اليابان الجديد لدى القاهرة، بعد تقديم أوراق اعتماده لدى رئيس الجمهورية، حيث بحثت استمرار جهود التعاون المشترك، ومحفظة التعاون الإنمائى بين مصر واليابان.

جائزة ميناء 6 أكتوبر الجاف

وأعلنت وزيرة التعاون الدولى، فوز مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، الذى يسهم فى تمويله البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بجائزة IJ Global كأفضل صفقة تمويل بقطاع النقل لعام 2021 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُقدم جائزة IJ” Global ” لأفضل المعاملات والمؤسسات فى قطاعى البنية التحتية والطاقة فى العالم.