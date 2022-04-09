وزارة التخطيط والمكتب الإقليمي لمجلس السكان الدولي يوقعان مذكرة تفاهم

كتبت أسماء أمين

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمكتب الإقليمي لمجلس السكان الدولي مذكرة تفاهم بشأن القيام بالدورة الثالثة لمسح النشء والشباب.

شهد التوقيع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وقام بتوقيع المذكرة الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي التابع للوزارة، والدكتورة نهلة عبد التواب، ممثل مجلس السكان الدولي والمدير السئول.

وأشار الدكتور أحمد كمالي إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورسم السياسات القائمة على قياس الأثر من خلال التخطيط الفعال لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة والإدارة ذات الكفاءة للاستثمارات العامة للدولة.

وأوضح الدكتور أحمد كمالي أن الدورتين السابقتين للمسح قد تطرقتا إلى جوانب مختلفة من حياة الشباب أهمها الصحة والتعليم والتوظيف والزواج والهجرة وأدوار النوع الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات الماضية كانت الدافع للقيام بالدورة الثالثة من مسح النشء والشباب، مؤكدًا أهمية المسح في دعم السياسات والبرامج القائمة على الأدلة.

يشار إلى أن الدورة الأولى من مسح النشء والشباب كانت عام 2009 بالتعاون بين مجلس السكان الدولي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والثانية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2014.