"هيلثي آند تيستي" .. العملاق القادم في عالم الأغذية والمشروبات الصحية في الوطن العربي

تُعد "هيلثي آند تيستي" أول وأكبر سلسلة سوبر ماركت متخصصة في تقديم المنتجات الغذائية الصحية واللذيذة، وبحسب تصريحات للمهندس محمد الباز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، فإن فكرة إنشاء "هيلثي آند تيستي" جاءت بعد دراسة جيدة وملاحظة الاحتياج الكبير للمنتجات الغذائية الصحية في السوق، نتيجة عدم توافرها للمستهلكين أصحاب الأنظمة الصحية المختلفة.

وتحت شعار "أكل صحي لكل الناس"، تسعى هيلثي آند تيستي في تحقيق المعادلة الصعبة من خلال توفيرها لأكبر مجموعة من المنتجات الغذائية الصحية المناسبة لجميع الأنظمة الصحية وذلك بأسعار تنافسية وبما يتوافق مع إمكانيات عملائها المتطلعون لحياة صحية بشكل مثالي.

هذا وقد أكد "الباز" على أن جميع المنتجات التي تقدمها "هيلثي آند تيستي" في فروعها تعتمد على مكونات وتقنيات عالية الجودة وطبيعية بشكل كامل في الإنتاج، حيث أن جميع منتجاتها خالية من الهرمونات أو المواد الحافظة الصناعية ومكسبات اللون والطعم الضارة، وبالتالي تُعد آمنة لأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الأنظمة الصحية المختلفة بما فيها الكيتو والنظام منخفض السعرات.

وفي إطار خططها الطموحة لأن تصبح العلامة التجارية الرائدة في تقديم كل ما هو جديد بمجال المنتجات الغذائية الصحية، استطاعت شركة "هيلثي آند تيستي" أن يصل عدد فروعها لأكثر من 55 فرعا موزعين على مختلف أنحاء محافظات مصر منها القاهرة والجيزة والدقهلية، وهذا بعد أقل من عامين فقط على تأسيس الشركة في عام 2020.

ولكن على الرغم من توسعها الكبير في فترة وجيزة، تحرص "هيلثي آند تيستي" على تقديم تجربة شراء ممتعة وسهلة لجميع عملائها وذلك من خلال اختيار أفضل العناصر المدربة في جميع فروعها مع اتباعها لإجراءات رقابة صارمة تضمن تقديم أفضل جودة وأسرع خدمة لعملائها في كل مكان.

وتأكيدًا على خطة الشركة في أن تُصبح أكبر فرنشايز للأغذية الصحية في مصر والعالم العربي، تُقدم هيلثي آند تيستي الكثير من الفرص الاستثمارية الآمنة والمُربحة لممنوحين حق الفرنشايز التابعين لها، حيث أن الشركة تُوفر لصاحب الفرنشايز العديد من الخدمات المميزة والتي يأتي على رأسها المساعدة في اختيار الموقع والعمليات الانشائية والتصميمات الداخلية، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم للمالك والموظفين والتسويق المكثف والبداية السريعة للعمل في خلال شهر من توقيع العقود وبالتالي ضمان سرعة حصول ممنوح الفرنشايز على عائد قوي من استثماره.

جدير بالذكر أن "هيلثي آند تيستي" قامت بإطلاق حملة إعلانية ضخمة خلال شهر رمضان الحالي تحت عنوان "آسفين على التأخير"، وقد لاقت الحملة ردود فعل متحمسة عليها وأصداء إيجابية للغاية من الجمهور، وتدور فكرة الحملة حول معاناة أصحاب الأنظمة الصحية من صعوبة إيجاد منتجات صحية بأسعار مناسبة وأن "هيلثي آند تيستي" جاءت بمنتجاتها الصحية وفروعها المنتشرة في كل مكان للقضاء على تلك المعاناة.