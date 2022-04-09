نصائح للعناية بالبشرة للحفاظ على ترطيبها ونضارتها

كتبت ــ إيناس البنا

يحل الصيف وكذلك الخوف من التعرض للحرارة الشديدة والتلوث والغبار، ولكن دع هذا لا يسلب الأشياء الممتعة التي يمكننا القيام بها في الصيف. سيساعدنا تغيير طفيف في حياتنا اليومية على الاستمتاع بالطقس على أكمل وجه.

يتطلب تغيير الموسم تغييرًا في روتين العناية بالبشرة وفقا لموقع " onlymyhealth"، خاصةً إذا كنا ندخل الصيف، مما يعني أنه لا مفر لنا من ضمان نظام جيد للعناية بالبشرة.

مشاكل الجلد في الصيف

مشاكل الجلد والصيف متلازمان، تتسبب أشعة الشمس والحرارة في تلف طبقة الجلد التي تسبب مجموعة من الالتهابات الجلدية ومشاكلها في الصيف مثل:

حب الشباب

تصبغ الجلد أو الوردية

جفاف الجلد والحكة

الكلف

حرارة شائكة

تشقق الشفتين

حروق الشمس

دباغة الجلود

الطفح الجلدي خاصة في ثنايا الجسم نتيجة التعرق والالتهابات الفطرية

نصائح للعناية بالبشرة في الصيف

على الرغم من أنها تبدو شائعة في الطبيعة، إلا أننا نحتاج إلى معالجتها بالرعاية المناسبة والتدابير المناسبة، إذا كنت لا تعرف كيفية العناية بالبشرة في الصيف ، فإليك بعض النصائح المفيدة لك.

1ـ واقي من الشمس هي الدعامة الأساسية للصيف



اختر واقي من الشمس خفيف الوزن 2 في 1 (يمكن أن يكون أكثر اعتمادًا على نمط حياة الشخص) مع مرطب وقم بتطبيقه بسخاء على جميع أجزاء الجسم المعرضة لأشعة الشمس بما في ذلك الأذنين والشفتين.

تأكد من تطبيقه كل ساعتين حتى لو كنت في الداخل أو مكيف الهواء أو بيئة تبريد صحراوي من أجل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية المنتشرة. إذا كنت ترغب في أخذ تلك الغطس المتكرر في حمامات السباحة والشواطئ ، فإن الواقي من الشمس المقاوم للماء ليس له أي بدائل قبل السباحة وبعدها يتبعها الاستحمام.

2ـ لا تتجاهل الشفاه

يعتبر مرطب الشفاه SPF 15 للشفاه المتشققة والجافة منقذًا، نعم ، تجف شفاهنا وتتسم بالحيوية والظلام خلال الصيف لأنها تتعرض للحرارة الشديدة. ليس ذلك فحسب، فالبقاء في الأماكن الداخلية المكيفة لفترة طويلة يجعل شفتيك جافة ، وبالتالي، يصبح من المهم جدًا ترطيبها.

استخدمي مطريًا في الليل لتغذية وترطيب الشفاه خلال ساعات الليل الطويلة، هذا من شأنه أن يبقيها ناعمة ، وردية وممتلئة.

3ـ الحد الأدنى من المكياج



إذا كنتِ تحبين وضع المكياج ، فكري في إعطائه استراحة خلال الصيف ما لم يكن عاجلاً، والسبب هو أن المكياج يسد المسام التي لا تسمح بالتعرق والأوساخ تحبس داخل الجلد، هذا يمكن أن يسبب حب الشباب وظهور البثور.

4ـ ارتداء الأشياء الصيفية



يجب أن يشغل جزء كبير من حقيبة يدك النظارات الشمسية والأوشحة ومظلات الجيب والقبعات ذات الحواف العريضة والقبعات والشالات المصنوعة من القطن الخفيف الوزن، سيساعد ذلك على منع التعرض المباشر للجلد والعينين وما إلى ذلك للحرارة والتلوث والغبار.

5ـ الماء هو صديقك الأفضل



حافظ على رطوبتك واستحم مرتين على الأقل في اليوم بدرجة حرارة الغرفة أو بالماء الفاتر، واستخدم جل الاستحمام اللطيف مع تأثيرات منعشة ومبردة تجنب الاستحمام بالماء الساخن، لأنه سيترك بشرتك جافة ويؤدي إلى التهاب وتهيج.

6ـ النظام الغذائي مهم بنفس القدر



يجب أن تحل الأطعمة والمبردات المرطبة محل المشروبات الغازية والمشروبات الساخنة، تعتبر الثمار الموسمية الأفضل لاحتوائها على العناصر الغذائية اللازمة لمكافحة حرارة الصيف الحارقة.