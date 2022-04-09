نشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

نشب حريق بمزرعة دواجن، دائرة مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمزرعة بناحية قرية الشهداء القراموص دائرة مركز أبو كبير وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق فيما هرعت سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع مصابين.

وفى سياق متصل تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بمنزل ناحية كفر الأعصر دائرة أبوكبير، إثر حدوث ماس كهربائي بمنزل مدرس بالقرية، ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا، وجارى تحرير محضر بالواقعة.



