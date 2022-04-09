اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 11:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ندوة بصيدلة القاهرة حول تحديات مرض التوحد لرفع الوعى الجامعى بالمرض

السبت، 09 أبريل 2022 10:53 ص
ندوة بصيدلة القاهرة حول تحديات مرض التوحد لرفع الوعى الجامعى بالمرض التوحد
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان "التوحد والتحديات"، والتي قدمتها الدكتورة رنا سعد الدين محمد رئيس وحدة التخاطب بمستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد.
 
حضر الندوة، الدكتورة شهده عاصم المراغي القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة شيرين ماهر رزق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.
 
واستهدفت الندوة رفع درجة الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمرض التوحد، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لديهم حول هذا المرض، وطرق علاج هذا المرض، وتعريفهم بالأماكن المتاحة داخل المستشفيات الحكومية لعلاج مصابي مرض التوحد بالمجان.
 
وجاءت الندوة في إطار الحرص على توفير فرص متساوية لجميع أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على مرضى التوحد بهدف تحسين نوعية حياتهم لكي يتمكنوا من العيش حياة كاملة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع.
 
وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وجه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بعقد الندوات العلمية المختلفة التي ترفع الوعي الصحي وتنمي الجوانب المعرفية لدى المجتمع الجامعي حول الأمراض التي يمكن أن تصيب الفرد والمجتمع وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للجميع.

التعليم العالى

اخبار مصر

الخشت

صيدلة القاهرة

جامعة القاهرة

مرض التوحد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم بالتصنيف الإنجليزى

السبت، 09 أبريل 2022 02:00 ص

ننشر جدول امتحانات الميد تيرم للفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة القاهرة

الجمعة، 08 أبريل 2022 09:37 م

رئيس جامعة القاهرة يتقدم لقداسة البابا تواضروس بخالص العزاء في كاهن الإسكندرية

الجمعة، 08 أبريل 2022 06:00 م

الخشت مهنئا العلماء الفائزين بجوائز الدولة: جامعة القاهرة تشهد تطورا مستمرا

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:54 ص

جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم بالتصنيف الإنجليزى "QS"

الخميس، 07 أبريل 2022 09:17 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة