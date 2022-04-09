اليوم السابع
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مياه أسيوط: تركيب 32 ألف عداد مسبق الدفع وتؤكد: يتلافى أخطاء بتسجيل القراءات

السبت، 09 أبريل 2022 01:28 م
مياه أسيوط: تركيب 32 ألف عداد مسبق الدفع وتؤكد: يتلافى أخطاء بتسجيل القراءات عداد مياه مسبوق الدفع
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تركيب 32 ألف عداد مسبق الدفع على مستوى كافة مراكز أسيوط، فى إطار خطة الشركة برفع الوعى بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها من خلال المزايا التى يقدمها العداد مسبق الدفع، حيث يتيح للمواطن متابعة استهلاكه أولا بأول، كما يتلافى أى أخطاء تتعلق بتسجيل القراءات لعدم تدخل العنصر البشرى.
 
وأضاف أن العداد مسبق الدفع يسمح للعميل بالاحتفاظ برصيده فى حالة السفر أو توقف استهلاك المياه، وفي حالة انتهاء الرصيد  أيام العطلات الرسمية تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل الثاني تيسيرا على المواطنين، مشيرا أن التوجه  نحو تركيب عداد مسبق الدفع يمكن العميل من تحديد كمية المياه المستهلكة حسب إمكانياته، مما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة، كما أن العداد يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.
 
وأضاف "درة" أن الشركة توفر للمواطنين خدمات متعددة لشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال مراكز خدمة عملاء وعدد 3050 منفذ فورى لشحن العداد مسبق الدفع، حيث يتلقى  العميل إيصالًا بالسداد ضماناً لإتمام عملية السداد، وتحقيق خدمة ميسرة للمواطنين.
 
 

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