موقع يوتيوب يحجب حساب القناة البرلمانية الروسية

كتب محمد عبد العظيم

قرر موقع يوتيوب، حجب حساب القناة البرلمانية الروسية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وكان موقع يوتيوب قرر حجب العديد من الصفحات التابعة للحكومة الروسية، فى إطار العقوبات التكنولوجية المفروضة على روسيا فى ظل حربها مع أوكرانيا.

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية- وتقلت روسيا جراء تلك الخطوة حزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.