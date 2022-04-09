مواقيت الصلاة السبت 9/4/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:38
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:44 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:02
موعد صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:34 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:58 ص
وقت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:05 م
وقت صلاة العشاء 7:22 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 20: 3
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:24
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