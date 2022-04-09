ملكات جمال فى ورطة.. مضاعفات ووفيات بسبب عمليات التجميل "صور"

فاطمة شوقى

العمليات التجميلية بديل لملكات الجمال والمشاهير لإخفاء مرور السنين أو تصحيح العيوب أو تحسين بعض مناطق الجسم، فقد أصبح بعض ملكات الجمال فى العالم غير راضيات عن السمات التى جعلتهن يفزن بمواكب ملكة جمال، ولجأن إلى عمليات التجميل لإضافة بعض الجوانب لأجسادهن ووجوهن، ومنهن من عانت من مضاعفات وكوراث أودت بحياتهن.

وكانت آخر من لجأت إلى تلك العمليات التجميلية كانت اندريا دياز، ملكة جمال فى تشيلى، التى أعلنت عنها الأسبوع الماضى.

أميليا فيجا

أميليا فيجا، الدومينيكية الوحيدة التى فازت بمسابقة ملكة جمال الكون، وكان ذلك فى عام 2003، بعد المسابقة، لوحظ تغيير طفيف فى ملامح جسمها، حيث بدت ثدييها أكبر.

اليسيا ماتشادو

كانت أليسيا ماتشادو ملكة جمال مثيرة للجدل في عام 1996 ، لأنها قبل فوزها بالمسابقة خضعت بالفعل لعملية تجميل للأنف ساعدت فيها نفسها عن طريق إصلاح أنفها قليلاً.



اليسيا ماتشادو

استيفانيا فيرنانديز

تم إدراج استيفانيا فيرنانديز، ملكة جمال الكون 2009، كواحدة من ملكات الجمال مع العديد من التدخلات على جسدها بعد تتويجها بجمال، حيث كان هناك تغيير ملحوظ في حجم ثدييها وبعض التدخلات الأخرى على جسدها.



استيفانيا فيرنانديز

جينيفر هوكينز

جينيفر هوكينز هي مثال آخر على تحول ملكة الجمال على مر السنين والعمليات الجراحية التجميلية ، لأن ملامحها لا تشبه تلك التي كانت لديها عندما فازت بمسابقة ملكة جمال الكون في عام 2004، حيث أنها لجأت الى عمليات التجميل مما أدى إلى تغير فى شكلها.



جينيفر هوكينز

لوبيتا جونز

غيرت ملكة جمال لوبيتا جونز ملكة جمال الكون 1991 ، مظهرها في تمثال نصفي لها وجعلت أنفها أكثر ارتفاعًا ، بالإضافة إلى كونها أكثر رياضية بسبب التمرين.



لوبيتا جونز

اندريا دياز

أما اندريا دياز، ملكة جمال فى تشيلى، والمشاركة فى مسابقة ملكة جمال الكون فى 2018، فقد اضطرت إلى اللجوء إلى عمليات التجميل بعد أن تعرضت لتشوه فى وجهها.

ونشرت أندريا دياز، صورة لها عبر شبكاتها الاجتماعية، بعد إجراء عملية جراحية فى وجهها، وقالت "عملية التجميل التى أتعرض لها تسير كما هو متوقع".

ولدت أندريا دياز فى فنزويلا وانتقلت منذ صغرها إلى تشيلي، ومع مرور الوقت وحبه لكلا البلدين، قرر الحصول على الجنسية المزدوجة. فى 2018 ملكة جمال الكون كانت ممثلة تشيلي.

فى ذلك الوقت، اعترفت دياز، خلال المقابلات فى المسابقة، بأنها سعيدة جدًا لتمثيل تشيلي. وقال "إنها الدولة التى رأتنى أنضج ورحبت بى منذ سنوات بأذرع مفتوحة".

وقالت دياز "ذهبت ووعدت إلى المنزل محطمة بعد تعرض وجهى، وانهارت كل أحلامى"، ولم تجد دياز فى هذا الوقت دولة تريد أن تمثلها فتاة ذات وجه محترق، وأمضيت ما يقرب من عام ونصف فى خوف من مغادرة منزلها، حيث عانت من ألم شديد ولم تشعر بالأمان.

على الرغم من أنها لم تكن الفائزة بلقب ملكة جمال الكون، إلا أنها تؤكد أنها كانت واحدة من أسعد لحظات حياتها.

ومن ناحية أخرى، فلم يحالف الحظ لدى بعض المشاهير، وكلفهم ذلك حياتهم، إما بسبب إدامنهم للجراحة، أو بسبب مشكلة فى غرفة العمليات او عواقب ما بعد الجراحة لم يتمكنوا من التغلب عليها حتى بمساعدة طبية متخصصة.

جوسلين كانو

توفيت جوسلين كانو، 29 عامًا، فى 7 ديسمبر 2019 فى كولومبيا، بعد خضوعها لعملية شد الأرداف، وفقًا للصحفية نيلسى كاريلو.



جوسلين كانو

آنا كورونا

توفيت المصممة آنا كورونا بعد خضوعها لعملية جراحية في الثدي، وهى مكسيكية توفيت عن عمر 28 عاما .



انا كورونا

سولانج ماجنانو

توفيت ملكة جمال الأرجنتين السابقة سولانج ماجنانو بسبب عملية فى الأرداف، حيث أنه فى 29 نوفمبر 2009، توفيت بعد أن عانت من انسداد رئوى كمضاعفات للإجراء التجميلى الذى تم إجراؤه على أردافها، و كانت سولانج ملكة جمال الأرجنتين عام 1994 ومثلت بلدها فى ملكة جمال الكون.

سولانج

كاثرين نيكول

فقدت كاثرين نيكول حياتها في سن الـ 19، وتوفيت كاثرين نيكول كاندو ، ملكة جمال الإكوادور البالغة من العمر 19 عامًا ، أثناء خضوعها لجراحة تجميلية لتقليل خصرها. توفيت نيكول بسبب سكتة قلبية ناجمة عن مشاكل في التخدير.



كاثرين نيكول

إدنا باتريشيا إسبينوزا

توفت عارضة الازياء لكولومبية أثناء خضوعها لعملية نحت الدهون، عندما كانت تبلغ من العمر 24 عامًا. تم اختيار إدنا باتريشيا في منصب تشيكا ريجيتون في عام 2004 وكانت نائبة الملكة في ملكة جمال تانجا كولومبيا إنترناسيونال.

راكيل سانتوس

توفيت عارضة الأزياء البرازيلية راكيل سانتوس عن 28 عاما، وتوفت سانتوس بعد إصابته بسكتة قلبية ، بعد ساعات من خضوعه لعملية جراحية لتصحيح تجاعيد الوجه. كانت العارضة ، التي كانت متزوجة ولديها طفلان ، من المرشحين النهائيين في مسابقة ملكة جمال البرازيل Musa de Brasil ، والتي تختار سنويًا امرأة شابة كممثلة لهذا البلد.