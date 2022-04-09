اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 04:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل فتاة بإطلاق نار عند مدرسة فى الولايات المتحدة

السبت، 09 أبريل 2022 03:12 ص
مقتل فتاة بإطلاق نار عند مدرسة فى الولايات المتحدة الشرطة الأمريكية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قتلت فتاة أمريكية عمرها 16 عاما وأصيب مراهقان آخران برصاص طائش بعد أن حوصروا وسط تبادل لإطلاق النار يوم الخميس عند مدرسة في نيويورك.

ولقيت الفتاة مصرعها خلال شجار وقع بين عدة أشخاص بمنطقة المدرسة وخلال توجه الطلاب إلى منازلهم، حسبما أفادت شرطة الولاية.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن الشرطة القول إن إطلاق النار الذي يعد الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق نار مروعة قتل وأصيب خلالها الأبرياء، وقع عند الساعة 1.45 بعد الظهر بالتوقيت المحلي خارج مدرسة الثانوية "يونفرسيتي هايتس"، بعد أن عبر رجال الطريق ودخلوا في جدال وبدأ أحدهما في إطلاق النار.


امريكا

الشرطة الامريكية

يونفرسيتي هايتس

الولايات المتحدة

اطلاق نار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عاجل.. مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 10 آخرين فى إطلاق نار بمدينة تل أبيب

الجمعة، 08 أبريل 2022 12:04 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. قتلى وجرحى فى إطلاق نار بتل أبيب.. السعودية والكويت يعلنان عودة سفرائهم إلى لبنان.. إصابة جنديين أمريكيين فى هجوم على قاعدة للتحالف الدولى بسوريا

الجمعة، 08 أبريل 2022 12:00 ص

مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 10 آخرين فى إطلاق نار بمدينة تل أبيب.. صور

الخميس، 07 أبريل 2022 09:19 م

إصابة 3 أشخاص على الأقل فى إطلاق نار بشارع "ديزنجوف" بمدينة تل أبيب

الخميس، 07 أبريل 2022 08:27 م

الشرطة الأمريكية تكشف أسباب إطلاق نار جماعى فى مدينة ساكرامنتو بكاليفورنيا

الخميس، 07 أبريل 2022 10:00 ص

ارتفاع عدد ضحايا إطلاق نار بولاية كاليفورنيا لـ 6 قتلى و12 مصابا

الإثنين، 04 أبريل 2022 08:08 ص

قتلى وجرحى فى إطلاق نار بمدينة ساكرامنتو الأمريكية

الأحد، 03 أبريل 2022 01:58 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة