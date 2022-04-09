مصرع طفل سقط من أعلى منزله بقرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طفل مصرعه بقرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه من الطابق الرابع ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع طفل يدعي ع.ع 12 عاما ، وذلك إثر سقوطه من الطابق الرابع ، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثمان، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة ، ويتم الآن الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والحصول علي تصريح الدفن لتشيع الطفل إلى مثواة الأخير .