اليوم السابع
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السبت، 09 أبريل 2022 03:51 م
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مصرع شقيقين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بالشرقية

السبت، 09 أبريل 2022 03:29 م
مصرع شقيقين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقى شقيقان بمحافظة الشرقية، مصرعهما نتيجة تصادم القطار بهما أثناء عبورهما شريط السكة الحديد، ناحية كفر الحاج مزلقان الشيبانية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد وصول كل من " محمد م ع" 35 عاما نجار  وشقيقه " الهادى" 25 عاما  نجار مقيمان  دائرة المركز متوفيان، إثر حدوث إصابتهما نتيجة تصادم القطار بهما فحدثت  وفاتهما فى الحال،وتبين من التحريات الأولية أثناء عبورهما شريط السكة الحديد  بالدراجة البخارية ومن  مكان غير مخصص للمشاة صدمهما القطار، وتم إخطار النيابة العامة.

 

 



 

 


الشرقية

مركز فاقوس

كفر الحاج

القطار

مزلقان الشيبانيه

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