اليوم السابع
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مريض نفسى ينهى حياة والده بطريقة بشعة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

السبت، 09 أبريل 2022 08:15 ص
مريض نفسى ينهى حياة والده بطريقة بشعة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية سكين - ارشيفية
الإسماعيلية- السيد فلاح وصبرى غانم

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أنهى ابن حياة والده بعد طعنه بعدة طعنات قاتلة وذبحه بالسكين فى قرية الأحرار بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية. 
 
تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد فهمى عبدالصمد مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية الأحرار دائرة المركز مفاده قيام شاب بقتل والده بالسلاح الأبيض.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين مصرع المجنى عليه "عوض.ع" 54 عاما مزارع على يد نجله بعدة طعنات وذبحه .
 
وقال شهود عيان إن المتهم يعانى من أزمة نفسية ودائم الشجار مع والده وفى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت تشاجر الابن مع والده وقام الابن بإحضار سكين المطبخ وانهال على والده بها ممادى إلى مصرع والده.
 
وتمكنت مباحث مركز القنطرة شرق برئاسة الرائد مصطفى سلامة رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونيه من القبض على المتهم وضبط السلاح الابيض المستخدم فى الجريمة. 
 
تم التحفظ على جثة المجنى عليه بمشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 
 

الاسماعيلية

شاب يقتل والده فى القنطرة

القنطرة شرق

قرية الاحرار

جريمة بشعة

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