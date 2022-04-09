مدة أعراض أوميكرون أقل يومين من متغير دلتا.. دراسة تكشف

كتبت ـ فاطمة خليل

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن أعراض متغير أوميكرون لكورونا هى في المتوسط أقصر يومين من أعراض متغير دلتا، واستخدم البحث، الذي نُشر في مجلة The Lancet Journal، بيانات من أشخاص تم تطعيمهم واحتفظوا بسجل هواتفهم الذكية لأعراض كورونا بعد إصابات مفاجئة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وكان المشاركون المؤهلون تتراوح أعمارهم بين 16 و 99 عامًا ، وتلقوا جرعتين على الأقل من لقاح كورونا ، وكانوا يعانون من أعراض، وسجلوا اختبار أعراض إيجابي لفيروس كورونا.

جمع الباحثون في كينجز كوليدج لندن ، المملكة المتحدة ، بيانات من المشاركين الذين أبلغوا عن نتائج الاختبارات والأعراض في تطبيق ZOE COVID.

ولاحظ مؤلفو الدراسة أن "مدة الأعراض الحادة كانت أقصر أثناء انتشار أوميكرون عنها خلال انتشار دلتا، حيث كان متوسط ​​عرض أوميكرون أقصر يومين من عرض دلتا".

وقالوا "علاوة على ذلك ، ارتبطت جرعة ثالثة من اللقاح بانخفاض أكبر في مدة الأعراض لدى المشاركين المصابين أثناء انتشار أوميكرون مقارنة بالمصابين أثناء انتشار دلتا".

بين 1 يونيو 2021 و 17 يناير 2022 ، حدد الباحثون 63002 مشاركًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وأبلغوا عن أعراض في تطبيق ZOE.

تمت مطابقة هؤلاء المرضى بنسبة 1: 1 بالنسبة للعمر والجنس وجرعة التطعيم على مدى فترتين.

ووجد الباحثون أن فقدان حاسة الشم كان أقل شيوعًا لدى المشاركين المصابين أثناء انتشار أوميكرون مقارنة بموجة دلتا.

وقالوا إن التهاب الحلق كان أكثر شيوعًا خلال انتشار أوميكرون منه خلال انتشار دلتا.

وفقًا للباحثين ، كان هناك معدل أقل للقبول في المستشفى خلال انتشار أوميكرون مقارنة بانتشار دلتا.

وقالوا إن انتشار الأعراض التي تميز عدوى أوميكرون يختلف عن تلك الموجودة في متغير دلتا، على ما يبدو مع مشاركة أقل للجهاز التنفسي السفلي واحتمالية منخفضة لدخول المستشفى.

وأضاف الباحثون أن "بياناتنا تشير إلى فترة أقصر من المرض وربما العدوى مما يجب أن يؤثر على سياسات العمل والصحة ونصائح الصحة العامة لكن هذا قد لا يكون هو الحال في الأفراد غير الملقحين."