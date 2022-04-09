اليوم السابع
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محافظ الغربية يتابع أولى الأمسيات الرمضانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

السبت، 09 أبريل 2022 06:06 م
محافظ الغربية يتابع أولى الأمسيات الرمضانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جانب من اللقاء
الغربية - مصطفى عادل

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق أولى فعاليات الأمسيات الرمضانية بقرية كفر شبرا قلوج مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

وأشارت الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة إلى أن الأمسيات تشمل فقرات فنية وترفيهية إلى جانب مسرح العرائس والفنون الشعبية والإنشاد الديني ـ بالإضافة إلى توصيل رسائل التوعية بأهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبعض رسائل التوعية الخاصة بالسيدات مثل الزواج المبكر وختان الإناث والعنف ضد المرأة بحضور 500 من المستهدفين.

 

ومن جانبه أشاد محافظ الغربية بالجهود المبذولة في سبيل رفع الوعي الثقافي لدى الأسر في قرى مركز زفتى ضمن محور التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، مشيداً بوجود فريق التطعيمات ضد فيروس كورونا خلال هذه الأمسيات لرفع الوعي الصحي بأهمية أخذ اللقاح كونه الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب الدور التوعوي لصندوق مكافحة الإدمان والذي خصص فريقاً للتواجد في مثل هذه الأمسيات للتوعية ضد الإدمان ومخاطره .

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زفتى

أمسيات رمضانية في الغربية

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