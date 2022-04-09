ما هو صوم الماء؟.. وما هي فوائده على الجسم؟

فاطمة ياسر

إذا كنت ترغب في تحسن صحتك العامة عليم الخضوع لتجربة تناول المشروبات أي السوائل وخاصة الماء فقط لمدة شهر، وستحصل علي فوائده العديدة.

وحث التقرير المنشور عبر موقع " eatingwell"، علي ضرورة تناول الماء بكثرة أي لتين من الماء يوميا فهي الكمية الموصي بها والتي يجب تناولها بشكل يومي.

وقدم التقرير، العديد من الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند اعتياده علي تناول السوائل يوميا، ومنها:

-التخلص من الوزن الزائد:



تساعد الماء علي ارتفاع نسبة حرق الدهون بالجسم، ولذا فتناولك لها يساهم في التخلص من الوزن الزائد.

-زيادة حرق الدهون:



هل تعلم أن الإكثار من تناول الماء يساهم بشكل كبير في زيادة حرق الدهون الموجودة داخل الجسم؟..نعم هذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية، مشيرة إلي أنها تساهم في تقليل الشعور بالجوع وتساهم في الشعور بالشبع، وزيادة حرق الدهون بالجسم.

-تقليل ظهور علمات التقدم في العمر:



أثبت الباحثون أن تناول الماء يحسن من جودة البشرة، وتقليل ظهور علامات التقدم في العمر كالتجاعيد.

-تقليل فرص الإصابة بالسرطان:



نعم تناول الماء يساهم في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بمرض السرطان.

-تقليل الإصابة بأمراض القلب والسكر:



الماء لها سحر قوي علي الجسم، ولذا فتناولك لها يساهم في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والسكر.