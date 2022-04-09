ما ناب المخلص إلا تقطيع جسمه..كان بيسلك واتقتل بسلاح أبيض في الغربية (فيديو)

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا، من قرية كفر كلا الباب التابعة لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، ولقاء مع أسرة شاب يبلغ من العمر 14 سنة، لقي مصرعه في مشاجرة بالسلاح الأبيض مع شاب آخر عن طريق طعنة في الرقبة.
وفي هذا الصدد قال مصطفي الشرقاوي والد المجني عليه أن نجله كان حافظا لكتاب الله لا يحب المشاجرات أو المشاحنات ، موضحا أنه قبل الواقعة بيوم كان يفرق بين القاتل واحد اصدقاءه في مشاجرة حدثت بينهم حتي لا يصاب أحدٍ ، فقام القاتل بابلاغه بانه سيتعارك معه ، وفي يوم الواقعة قام القاتل بانتظاره أثناء عودته من المسجد بعد أداء صلاة العشاء والتراويح ، وقام بطعنه في الرقبة .
وأوضح أحد أصدقاءه بالذهاب به ألي إحدي الصيدليات ولكن الجرح قام بقطع الشريان الواصل بالقلب ، فاسرعوا به الي المستشفي العام ، التي قامت بتحويله الي مستشفي طنطا الجامعي ولكن توفي قبل وصوله ، مشيرًا الي ان مشهد الجنازه كان كبير جدا شارك به جميع أهالي القرية والقري المجاورة ، مطالبا بمعاقبة آلمتهم أقصي عقوبة .
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