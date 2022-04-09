للوقاية.. إجراءات تجنبك حوادث المقطورات على الطرق (اعرف التفاصيل)

ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق، وإجراءات عديدة منها.
- يجب تدوير الإطارات بين المحاور لأنه يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.
- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.
- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.
-عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.
- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.
- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.
- منع السرعات الجنونية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق
- عدم التخطئ الخاطئ والتسابق اثناء السير بالمحاور
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