اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 06:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

للوقاية.. إجراءات تجنبك حوادث المقطورات على الطرق (اعرف التفاصيل)

السبت، 09 أبريل 2022 06:00 م
للوقاية.. إجراءات تجنبك حوادث المقطورات على الطرق (اعرف التفاصيل) أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق، وإجراءات عديدة منها.

 

- يجب تدوير الإطارات بين المحاور لأنه يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

 

- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

 

 

 

- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

 

 

 

-عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

 

 

 

- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

 

 

 

- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

 

- منع السرعات الجنونية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق

 

- عدم التخطئ الخاطئ والتسابق اثناء السير بالمحاور

 

 

 

 

 

 


إدارة المرور

الوقاية من الحوادث

المقطورات

اخبار الحوادث

السرعات المقررة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة