كنيسة مار جرجس بطنطا تحكى الذكرى الخامسة لشهداء أحد الشعانين.. صور

الغربية مصطفى عادل

أحيت كنيسة مار جرجس أبو النجا بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، الذكرى الخامسة لشهداء الكنيسة فى أحد الشعانين والذى راح ضحيته عدد من شهداء الكنيسة.

وأقيمت صلوات تذكار الشهداء بكاتدرائية الشهيد مارجرجس وشهداء طنطا الابرار بحضور الأنبا بولا مطران طنطا توابعها ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة وأسر الشهداء وعقب القداس الإلهى توجه الأنبا بولا والاباء الكهنة وأسر الشهداء، لزيارة مقابر الشهداء والتى تم بناؤها خصيصا لهم داخل الكنيسة.



قداس الذكرى الخامسة لشهداء أحد الشعانين بطنطا (1)



قداس الذكرى الخامسة لشهداء أحد الشعانين بطنطا (2)