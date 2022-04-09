اليوم السابع
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كنيسة مار جرجس بطنطا تحكى الذكرى الخامسة لشهداء أحد الشعانين.. صور

السبت، 09 أبريل 2022 01:53 م
كنيسة مار جرجس بطنطا تحكى الذكرى الخامسة لشهداء أحد الشعانين.. صور قداس الذكرى الخامسة لشهداء أحد الشعانين بطنطا
الغربية مصطفى عادل

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أحيت كنيسة مار جرجس أبو النجا بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، الذكرى الخامسة لشهداء الكنيسة فى أحد الشعانين والذى راح ضحيته عدد من شهداء الكنيسة.

 

وأقيمت صلوات تذكار الشهداء بكاتدرائية الشهيد مارجرجس وشهداء طنطا الابرار بحضور الأنبا بولا مطران طنطا توابعها ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة وأسر الشهداء وعقب القداس الإلهى توجه الأنبا بولا والاباء الكهنة وأسر الشهداء، لزيارة مقابر الشهداء والتى تم بناؤها خصيصا لهم داخل الكنيسة.

 

 

قداس الذكرى الخامسة لشهداء أحد الشعانين بطنطا (1)
قداس الذكرى الخامسة لشهداء أحد الشعانين بطنطا (1)

 

قداس الذكرى الخامسة لشهداء أحد الشعانين بطنطا (2)
قداس الذكرى الخامسة لشهداء أحد الشعانين بطنطا (2)

 

قداس الذكرى الخامسة لشهداء أحد الشعانين بطنطا (3)
قداس الذكرى الخامسة لشهداء أحد الشعانين بطنطا (3)

 


كنيسة مار جرجس بطنطا

شهداء أحد الشعانين

ذكرى تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا

الأنبا بولا

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