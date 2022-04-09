كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية على محور صلاح سالم منعا للزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات، بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية، لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى سيارات بشارع السكة البيضاء، أعلى محور صلاح سالم، منعا للزحام المرورى، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات لحين الانتهاء من أعمال الإنشاءات.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال المرحلة الثانية لكوبرى سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم بالقاهرة.

وتستلزم الأعمال غلق كلى لمدخل شارع السكة البيضاء من شارع سبيل الخازندار وتحويل حركة المركبات إتجاه شارع المستشفى الإيطالى وصولاً إلى شارع فخرى عبد النور ، على أن يتم تنفيذ تلك الأعمال لحين الإنتهاء من تنفيذها .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة ، عينت الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.