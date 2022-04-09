قومى المرأة بكفر الشيخ يطلق أمسيات رمضانية فنية توعوية بقرى حياة كريمة

انطلقت فعاليات الأمسيات الرمضانية بمحافظة كفرالشيخ، بقرية منية المرشد بمطوبس، ضمن قرى حياة كريمة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، بإشراف الدكتور أمانى شاكر، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة فرع كفر الشيخ، والدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، والمقرر المناوب بفرع المجلس، وياسر خداش، رئيس مجلس مدينة مطوبس، ونفذها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مديرية الثقافة.

قالت الدكتورة أمانى شاكر، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، تضمنت الأمسيات عروض فنية وثقافية، تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومى لتنمية الاسرة، والتى تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة، لتشكل حواراً تفاعلياً مباشراً مع الجمهور، كما تضمنت الأمسية الرمضانية أناشيد دينية ووطنية.

وأضافت شاكر، كما تم تنظيم ورش ورسم وتلوين ورسم على الوشوش للاطفال، مؤكداً أن هذا البرنامج يأتى فى اطار حرص المجلس القومى للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية خلال شهر رمضان واستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة فترة ما بعد صلاة التراويح.

جاء ذلك بحضور سوسن هيبة وفريدة المزين وعفاف الجمل، والدكتورة هالة نصر، شاهندا كمال، وزينب بسيوني، ومنى الهياتمى نائب رئيس مجلس مدينة مطوبس، وآيات فتح الله رئيسة قرية منية المرشد وأحمد فضل من قصر ثقافة مطوبس واستهدفت عدد من السيدات والرجال والأطفال بمدينة مطوبس التى تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.