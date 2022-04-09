اليوم السابع
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قطع المياه عن مدينة السنبلاوين والقرى التابعة لها 8 ساعات غدا

السبت، 09 أبريل 2022 06:07 م
قطع المياه عن مدينة السنبلاوين والقرى التابعة لها 8 ساعات غدا انقطاع مياه الشرب
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب المتولى عبد العال المتولى رئيس المركز، انه بناءا على الإشارة الواردة من شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

وتابعت: يتم قطع المياه غدا عن مدينة السنبلاوين وعدد من القرى التابعة له، وذلك لأعمال الصيانة بالمرشحة رقم 5، وذلك لأعمال طارئة بالمرشحة وذلك من الساعة 8 صباحا ولمدة 4 ساعات غدا الأحد. 

وطالب رئيس المدينة اتخاذ الإجراءات اللازمة، تحسبا لانقطاع المياه، وحتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع. 

 


الدقهليه

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مركز السنبلاوين

مياة الشرب بالدقهلية

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