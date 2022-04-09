قد يكون التعرق المفرط لدى طفلك علامة تحذيرية لمرض قلبي وشيك

كتبت إيناس البنا

هل أنت قلق من أن طفلك كان يتعرق كثيرًا؟ التعرق هو طريقة الجسم للتخلص من الحرارة الزائدة، نتعرق عادة عندما نكون في بيئة حارة أو إذا عملنا على التعرق من خلال ممارسة الرياضة.

عندما يتبخر العرق من أجسامنا، يتم نقل جزء من الحرارة بعيدًا، مما يسمح لبشرتنا بالبرودة، لا نلاحظ هذا بشكل عام ما لم يكن الجو حارًا جدًا بالخارج، لكن بعض الناس يمكن أن يتعرقوا أكثر مما ينبغي، بسبب حالة تسمى فرط التعرق، وهي شائعة بشكل خاص عند الأطفال والشباب.

على الرغم من أن فرط التعرق ليس حالة شائعة، إلا أنه يمكن أن يظهر عند بعض الأطفال، لكن هل هي مشكلة؟

لماذا يتعرق الأطفال كثيرًا؟



"وفقا لموقع " healthsite"، يمكن أن تتراوح الأسباب المحتملة للتعرق المفرط عند الأطفال من الطبيعي إلى الخطير، هذه عملية طبيعية إذا كان طفلك يتعرق باستمرار ، والتي قد تستمر حتى يبلغ من العمر أربع سنوات تقريبًا، التعرق على الرأس ، وخاصة أثناء النوم ، شائع جدًا في الأطفال. التعرق في راحة اليد والقدم شائع أيضًا أثناء المواقف العصيبة أو في البيئات المغلقة، مثل الأحذية أو جيوب المعطف، وعادة ما يكون التعرق تحت الإبط بسبب البيئات الساخنة والقلق

شرح التقرير بعض الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى التعرق المفرط عند الأطفال تشمل الأسباب الشائعة مثل الإفراط في التحزيم أو ارتداء ملابس طفلك أو الحفاظ على منزلك دافئًا جدًا، وفقًا للأطباء، يجب ارتداء الأطفال مثل ملابس البالغين في المنزل، ومع ذلك، فإن العديد من الآباء يجمعون أطفالهم أكثر بكثير مما هو مطلوب

ويذكر كذلك أنه من الممكن أن يتعرق الأطفال حديثي الولادة بغزارة في أعمق جزء من دورة نومهم في الليل، ينام المولود الجديد لمدة 16-18 ساعة يوميًا، والتي تنقسم عادةً إلى جلسات من ثلاث إلى أربع ساعات، حتى عند البالغين ، يمكن أن يحدث التعرق المفرط أثناء النوم العميق ، لدرجة أنهم قد يستيقظون غارقين في العرق. من المرجح أن يتعرق الأطفال ليلاً أكثر من الأطفال الأكبر سنًا والبالغين لأنهم يقضون وقتًا طويلاً في نوم عميق.

هل يسبب التعرق المفرط مشاكل في القلب؟



تحتاج إلى استشارة طبيب الأطفال إذا كان طفلك مفرطًا أثناء الأنشطة العادية مثل الرضاعة حيث يمكن أن تكون علامة على مشكلة قلبية خلقية. احترس إذا كان لون بشرته يبدو داكنًا أثناء البكاء أو الرضاعة، وهو كذلك لا يبدو أنهم يزداد وزنهم، الأطفال المصابون بأمراض القلب يتعرقون باستمرار لأن قلوبهم يجب أن تعمل بجد لضخ الدم بكفاءة ".

التعرق الزائد هو علامة غير محددة ولا يمكن الاعتماد عليها للإشارة إلى أي مرض قلبي، ولكن عند الرضع الذين يعانون من مشاكل قلبية معروفة ، قد يشير التعرق إلى قصور في القلب."