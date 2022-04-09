في استجابة للأهالى.. محافظ قنا يقرر تغيير اسم محطة مياه عوامر بني برزة بأبو تشت

صابر سعيد

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تغيير اسم محطة المياة الجديدة التي تم إنشائها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة بمنطقة عوامر بني برزة التابعة لمركز أبوتشت.

وقال محافظ قنا، إن الطاقة الإنتاجية للمحطة بلغت 60 لترا لكل ثانية لخدمة أهالي عوامر بني برزة والشرقي سمهود، وذلك ضمن خطة المحافظة نحو إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه من قِبل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

وأضاف الداودي، أن المحافظة نجحت خلال العامين الماضيين فى تنفيذ أكثر من 63 مشروعا فى قطاع مياه الشرب فضلا عن مد 500 كيلومتر شبكات، تم تمويلها من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والخطة الإستثمارية السنوية للمحافظة ، مما ساهم فى رفع نسبة تغطية مياه الشرب بمختلف مدن وقرى المحافظة إلى 99٪؜ ، لافتا إلى أنه من المقرر أن ترتفع نسبة التغطية إلى 100٪؜ بحلول عام 2023.

