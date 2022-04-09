غدا.. وزير النقل يزور سوهاج لتدشين منظومة النقل الجماعى بالمحافظة

سوهاج محمود مقبول

تستقبل محافظة سوهاج، غدا الأحد، الفريق كامل الوزير وزير النقل، يستهلها بأعمال تدشين خطوط النقل الجماعى من أمام الديوان العام لمحافظة سوهاج، وذلك بحضور اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

ومشروع النقل الجماعى يهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، وجود نقل جماعي منظم وآمن يتم السيطرة عليه حرصا على حقوق المواطنين والمشروع يتم بالتعاون بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي التابع لوزارة النقل والأجهزة التنفيذية لمحافظة سوهاج، وذلك بدعم ومعاونة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

ويأتي المشروع فى إطار مبادرة حياة كريمة، ويخدم كل أبناء وشعب سوهاج من خلال الربط بين مدن طهطا سوهاج والمراغة سوهاج والكوثر سوهاج وساقلته سوهاج والمنشاه سوهاج والعسيرات سوهاج وجرجا سوهاج، والمشروع يهدف لتوفير عدد من سيارات المينى باص مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة

ومن المتوقع أن يقوم الوزير والوفد المرافق له بتفقد مسار القطار الكهربائى لمحافظة سوهاج، والمناطق التي يمر بها بعدها يستكمل الوزير جولته بالتوجه إلى محافظة الأقصر.