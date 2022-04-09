ضبط 4 تشكيلات عصابية فى حملات أمنية بالقاهرة والمنيا

كتب ـ محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوبى"الخطف – الإكراه"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15مايو بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول -متعلقات شخصية)، وأثناء تمسكها بالحقيبة سقطت أرضاً مما أدى إلى حدوث إصابتها المشار إليها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (سلاح أبيض "كاتر")، كما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.. ومن خلال تطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوبى " الخطف ، والإكراه" ، كما اعترفا بارتكاب حادث سرقة (مبلغ مالى) من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) كرهاً عنه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما وذلك حال سيره بدائرة القسم ، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليه الأخير تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة فتم حبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (مسئولى إحدى شركات أنابيب البترول) بالعثور على محبس " كبسولة " داخل ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء بغرض استخدامها فى سرقة المواد البترولية بالخط التابع للشركة بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (8 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا باستغلال الورشة محل البلاغ فى تركيب محبس " كبسولة " بداخلها وتوصيله بماسورة تمتد لخط أنابيب البترول المُشار إليه بقصد سرقة المواد البترولية والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم حبس المتهمين.

وفي ذات السياق، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بأنه أثناء سيره بسيارته بدائرة المركز إستوقفه (3) مجهولين يستقلون سيارة "ميكروباص" وبحوزة أحدهم سلاح نارى ، وقاموا بإنزاله عنوة من السيارة قيادته والاستيلاء منه على مبلغ مالى قام بإستلامه من (مالك معرض سيارات - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) ، لتسليمه لأهلية (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز وحالياً يعمل بإحدى الدول)، ولدى قيامه بمقاومتهم تعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته بكدمة بالرأس.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين جميعاً بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، حيث اتفق أحدهم مع باقى المتهمين على تتبع وصول المجنى عليه لمكان البلاغ والاستيلاء منه على المبلغ المالى ، نظراً لسابقة علم أحدهم بحيازة المجنى عليه للمبلغ المالى، وفـى سبيل ذلك قام أحد المتهمين بإعداد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة واستقلها برفقته باقى المتهمين ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد محلى) وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشدهم ضبط ( المبلغ المالى المستولى عليه – والأسلحة والسيارة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة) .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) بأنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصان يستقلان مركبة " توك توك "بإستيقافه وسرقة (هاتفه المحمول) كرهاً عنه وتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواة ".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما مركبة " توك توك " والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة , وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه - السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، كما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ..وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب " الخطف " ، وبإرتكاب حادث سرقة (هاتف محمول) آخر من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) حال سيره بدائرة القسم ، كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنهما ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المحمول , وإتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.