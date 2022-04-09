ضبط 20 تاجر مخدرات وتنفيذ 7256 حكما قضائيا بحملة أمنية في طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت مديرية أمن القليوبية، حملاتها على البؤر الإجرامية بقرى مركز شرطة طوخ، لضبط الخارجين على القانون ومروجى المواد المخدرة والسلاح، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 20 تاجر مخدرات، و18 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء والنارية، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد شن حملة أمنية على البؤر الإجرامية فى قري مركز شرطة طوخ، أسفرت عن ضبط 18 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 20 متهما، لعدد 9 منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 11 قطعة سلاح نارى وأبيض، وتمكنت الحملة من تنفيذ 7256 حكم قضائى متنوع، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.