اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 12:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 20 تاجر مخدرات وتنفيذ 7256 حكما قضائيا بحملة أمنية في طوخ

السبت، 09 أبريل 2022 12:14 م
ضبط 20 تاجر مخدرات وتنفيذ 7256 حكما قضائيا بحملة أمنية في طوخ حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت مديرية أمن القليوبية، حملاتها على البؤر الإجرامية بقرى مركز شرطة طوخ، لضبط الخارجين على القانون ومروجى المواد المخدرة والسلاح، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 20 تاجر مخدرات، و18 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء والنارية، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد شن حملة أمنية على البؤر الإجرامية فى قري مركز شرطة طوخ، أسفرت عن ضبط 18 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 20 متهما، لعدد 9 منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 11 قطعة سلاح نارى وأبيض، وتمكنت الحملة من تنفيذ 7256 حكم قضائى متنوع، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

طوخ

أسلحة نارية

أسلحة بيضاء

تنفيذ احكام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة عاطل داخل أحد حدائق الموالح ببنها

الإثنين، 04 أبريل 2022 06:03 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة طفل بقليوب

الأربعاء، 30 مارس 2022 06:16 م

أمن القليوبية يعيد طفلين لأسرتهما بشبرا الخيمة خرجا للهو فضلا الطريق

الأحد، 27 مارس 2022 12:41 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بمسكنها بقليوب

الإثنين، 14 مارس 2022 08:28 م

أمن القليوبية ينجح فى إثناء عاطل عن القفز من أعلى لوحة إعلانية.. كان فى حالة سكر

الإثنين، 07 مارس 2022 01:20 م

أمن القليوبية يضبط عاطلا صادر ضده حكم بالإعدام لاتهامه بقتل شخص فى قويسنا

الأحد، 06 مارس 2022 05:44 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة