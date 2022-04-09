ضبط 171 قطعة سلاح و191 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (171) قطعة سلاح نارى ، (191) قضية مخدرات وتنفيذ (86893) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط (18) قضية اتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (20) متهما .. لعدد (9) منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7256) حكما قضائيا متنوعا.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (القاهرة – أسيوط) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (قسم شرطة ثالث مدنية نصر بالقاهرة – مركز شرطة أبو تيج بأسيوط) مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بالقاهرة) وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون – طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر الأفيون – 6000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر – طبنجة – خزينة طبنجة – رشاش محلى – خزينة رشاش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).