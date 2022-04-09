اليوم السابع
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ضبط لحوم وياميش منتهى الصلاحية فى بورسعيد.. صور

السبت، 09 أبريل 2022 10:42 ص
ضبط لحوم وياميش منتهى الصلاحية فى بورسعيد.. صور اللحوم المبوطة خلال الحملة على محلات الجزارة ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، حملات تموينية مكثفة لمراقبة المحلات والأسواق والوقف على مدى صلاحية السلع الغذائية المقدمة للمواطنين برئاسة ناصر ثابت، وتحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة التموينية التى قادها المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله وإبراهيم الخياط والعربى عبد الحليم وياسر جمعة ومحمد السحراوى من كبار مفتشى الرقابة وبالتنسيق مع شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد سهيل الجبالى والدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطرى ، من ضبط أحد المحال التجارية بداىرة حى العرب وبحوزته 100 كيلو ياميش رمضان منتهى الصلاحية يباع للمواطنين مما يشكل خطراً على الصحة العامة .

كما تمكنت الحملة من ضبط 500 كجم أحشاء ماشية ولحوم منتهية الصلاحية بحوذة صاحب محل جزارة بداىرة حى الزهور، وضبط أحد المحال التجارية بحوزته 100 كجم ارز مخالف للقانون 113 لسنة 1994 الخاص بحظر بيع وتداول السلع مجهولة المصدر .

كما تمكنت الرقابة التموينية من ضبط نصف طن دقيق 72% مخالف للقانون 113 لسنة الخاص بظر وبيع وتداول السلع مجهولة المصدر 

وضبط صاحب أحد المخابز البلدية نطاق حى الزهور لحيازته كمية تقدر ب نصف طن دقيق 72% مخالف للقانون 113 لسنة 1994.

وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

اللحوم المضبوطة
اللحوم المضبوطة

 

جانب من اللحوم المضبوطة
جانب من اللحوم المضبوطة

 


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