ضبط سيارة محملة بكمية من السولار المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط سيارة نقل محملة بـ4000 لتر سولار بمركز حوش عيسى، قبل بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

أشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات التموينية، والضربات لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر ،وكذلك مواجهة مافيا الإستيلاء على السلع المدعمة وتهريبها الى السوق السوداء.

مشددا على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .