اليوم السابع
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صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية على روح القمص أرسانيوس.. صور

السبت، 09 أبريل 2022 05:06 م
صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية على روح القمص أرسانيوس.. صور
الإسكندرية جاكلين منير

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أقامت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية صلاة اليوم الثالث على روح، القمص ارسانيوس كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية، ضحية العمل الاجرامى بطعنة بسكين على يد مسن يبلغ من العمر 60 عاما، وسط تجمع كبير من الكهنة و شعب الكنيسة وأسرته .

ووصل الجثمان بالأمس الى مثواه الاخير ليدفن فى دير مارمينا بمنطقة كينج مريوط، حيث  شهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، صلاة الجناز على روح  القمص ارسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة كرموز بالإسكندرية وسط حالة من الحزن و انهيار أسرته وتم نقل الجثمان ليدفن بدير مارمينا بمنطقة كينج مريوط.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعرض القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، محرم بك بالإسكندرية، لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته، من قِبَل شخص مجهول، نُقِل على إثره إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل، إلا أن روحه الطاهرة فاضت عقب وصوله المستشفى.

وتلقت مديرية امن الاسكندرية إخطارًا بضبط الأهالى لشخص اعتدى بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أثناء سيره بطريق الكورنيش وقد توفى المجنى عليه بالمستشفى متأثرًا بإصاباته جراء الاعتداء.

وبعرض الأمر على النائب العام أمرَ بالتحقيق العاجل فى الواقعة، وانتقلت النيابة على الفور لمناظرة الجثمان فتبينت ما به من إصابات، وندبت الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه كما عاينت مسرح الواقعة وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة حول الواقعة وقد عُرِض المتهمُ على النيابة لاستجوابه ويتم استكمال التحقيقات.

وقد أصدرت محافظة الإسكندرية بيان اليوم ،حول استشهاد القمص ارسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية ، متأثرا بالطعن بسكين من شخص نسن يبلغ من العمر 60  عاما ،حيث تقدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باسمه وباسم مواطني الإسكندرية، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأساقفة والرهبان والقسوس وشعب الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية، في حادث انتقال القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس، مقدماً خالص العزاء إلى أسرته، وداعيًا الله عز وجل  أن يحفظ مصر ويديم على شعبها الأمن والأمان.

 

صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية (1)
صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية (1)

 

صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية (2)
صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية (2)

 

صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية (3)
صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية (3)

 

صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية (4)
صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية (4)

 

صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية (5)
صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية (5)

 

صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية (6)
صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية (6)

 

صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية (7)
صلاة الثالث بالكاتدرائية المرقسية (7)

 


الاسكندرية

القمص ارسانيوس

مقتل كاهن

حادث الاسكندرية

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