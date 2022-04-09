وأضاف أنطونوف - في تصريحات أدلى بها لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية مقتطفات منها، اليوم /السبت/ - أن "الدول الغربية متورطة بشكل مباشر في الأحداث الحالية حيث تواصل ضخ الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا، وبالتالي التحريض على المزيد من إراقة الدماء".


واعتبر أن "الغرب بإمداده أوكرانيا بالأسلحة يتصرف بشكل خطير واستفزازي، مشيرًا إلى أن المعدات العسكرية الموردة إلى أوكرانيا "هدف مشروع" للقوات المسلحة الروسية.