كتب محمد جمال

قال السفير الروسى لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف، إن تصرفات الدول الغربية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "استفزازية وخطيرة"، محذرًا من أنها قد تؤدى إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وموسكو.

وأضاف أنطونوف - في تصريحات أدلى بها لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية مقتطفات منها، اليوم /السبت/ - أن "الدول الغربية متورطة بشكل مباشر في الأحداث الحالية حيث تواصل ضخ الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا، وبالتالي التحريض على المزيد من إراقة الدماء".

واعتبر أن "الغرب بإمداده أوكرانيا بالأسلحة يتصرف بشكل خطير واستفزازي، مشيرًا إلى أن المعدات العسكرية الموردة إلى أوكرانيا "هدف مشروع" للقوات المسلحة الروسية.

يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امتلاكها معلومات مؤكدة تشير إلى أن النظام الأوكراني يخطط لاستفزاز جديد بهدف اتهام روسيا بارتكاب مذابح ضد مدنيين في بلدة إربن بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك وفق خبر عاجل لـ"روسيا اليوم".

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية- وتلقت روسيا جراء تلك الخطوة حزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.