سحورك صحي في رمضان.. تعرف على فوائد البيض

فاطمة ياسر

البيض يعد من الحيل الغذائية الرائعة، والسبب أنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الرائعة، ومنها البروتين، والكالسيوم، وفيتامين د، والفسفور، وفيتامين ب، وأ، ولذا تناوله يعد قنبلة من الفوائد التي تحل علي الجسم.

ولذا ينصح بتناوله في وجبة السحور، والهدف هو الحصول علي فوائده الكثيرة التي تحل علي جسم عند الاعتياد علي تناوله، وهذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع "health line"، و " webmed".

فبكل تأكيد أن وجبة السحور تعد من أهم الوجبات التي يجب الحرص علي تناولها خلال شهر رمضان، لأنها تعد المخزن الجيد للجسم للعناصر الغذائية التي يفتقدها الجسم خلال ساعات الصيام، ولذا ينصح بتناول البيض خلالها.

فيرجع احتواء البيض علي نسبة كبيرة من البروتين المفيد والجيد للجسم، لزيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة، ولذا فتناولك لها يعد خيارا رائعا لتقليل فرص الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام.

يمنح البيض جسم الإنسان الطاقة اللازمة التي يحتاجها، وأيضا يعمل علي تقليل حدة الشعور بألم العظام خلال شهر رمضان والسبب أنه يحتوي علي عنصر الكالسيوم، وفيتامين د.