اليوم السابع
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السبت، 09 أبريل 2022 01:02 م
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رفع الإعلانات واللوحات المضيئة غير المرخصة من شوارع الشرقية

السبت، 09 أبريل 2022 12:36 م
رفع الإعلانات واللوحات المضيئة غير المرخصة من شوارع الشرقية رفع الإعلانات و اللوحات المضيئة الغير مرخصة
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

ومن جانبها، أشارت هبة عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إلى أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالي ماتم رفعه خلال أسبوع 77 إعلان مخالف وبدون ترخيص بواقع عدد 5 إعلانات بمركز ومدينة الزقازيق ، وعدد 9 إعلانات بحى أول الزقازيق ، وعدد 14 إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد 15 إعلان بمركز ومدينة الحسينية وعدد 10 إعلانات بمركز ومدينة فاقوس ، وعدد 14 إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم وعدد 10 إعلانات بمركز ومدينة الإبراهيمية.

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة ، وأكد محافظ الشرقية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.

 


الشرقية

اعلانات مخالفة

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لوحات مضيئة بدون تراخيص

اخبار الشرقية

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