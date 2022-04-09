رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية ويكرم المتميزين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة السابق وأمين عام الجامعة الدكتور على صبري.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بالجامعات، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وتخريج جيل من الشباب قادر على صناعة المستقبل.

وأضاف أن قطاع المدن الجامعية حريص على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء فى التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المدن ليست للسكن فقط وإنما هى مكان لممارسة الأنشطة الرياضية واللقاءات الطلابية والترفيه.

من ناحية أخرى، كرّم رئيس الجامعة خلال الحفل، الطلاب الفائزين فى الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة، كما عقد رئيس الجامعة لقاءً مفتوحًا مع طلاب المدن الجامعية.

كما شارك الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ طلاب المدينة الجامعية، بتناول طعام الإفطار فى مطعم المدينة، مشيدًا بجهود العاملين، وطالبهم برفع مستوى الخدمة بما يحقق رضا الطلاب المقيمين فى المدينة.

ولاقت الزيارة ارتياحًا لدى طلاب المدينة الجامعة المصريين والوافدين الذين حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.

وأشاد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، بما تقدمة المدن الجامعية من خدمات للطلاب طوال العام الدراسى، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة وقيادتها حرصت على مشاركة طلاب المدن الجامعية فى الإفطار وذلك احتفالا بشهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن الجامعة تعمل منظومة متكاملة تساهم فى فتح أفاق جديدة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة، فى جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.



رئيس الجتامعة مع العاملين بالمدن الجامعية



رئيس جامعة كفر الشيخ الحضور من الطالبات