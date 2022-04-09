رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع فى مدينة 6 أكتوبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عددًا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كافة الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق.

وتأتى التعديلات فى إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

كما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التى تواجههم، ودعم عملية الاستثمار فى سوق رأس المال وزيادة الإقبـال على التداول.

وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار فى البورصة سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، وذلك من خلال التعامل مع العديد من المشاكل التى كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا التى أوردها المشروع، فضلًا عن معالجة المشكلات التى أسفر عنهـا التطبيـق فى الواقع العملى، وإحكاما للرقابة الضريبية.