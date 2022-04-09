اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ رئيس المجمع العام المنتخب لكنائس الله فى مصر

السبت، 09 أبريل 2022 03:12 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ رئيس المجمع العام المنتخب لكنائس الله فى مصر الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتب ـ محمد الأحمدى

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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس هيئة الأوقاف الإنجيلية، الدكتور القس لطيف رمسيس، بعد تجديد الثقة وانتخابه رئيسًا للمجمع العام لكنائس الله بمصر، وعضوًا بالمجلس الملى الإنجيلي العام.
 
وأشاد زكى بنزاهة الإجراءات الانتخابية، والحرص على مناخ الديمقراطية والشفافية، كمبادئ أصيلة لجميع مذاهب الطائفة الإنجيلية فى مصر.
 
وقال رئيس الإنجيلية: "أتقدم بخالص التهنئة للدكتور القس لطيف رمسيس رئيس المجمع العام لكنائس الله، وعضو المجلس الإنجيلي العام، وإلى جميع شعب ورعاة كنائس الله، ونصلي أن يمنح الرب الفرحة والمحبة لجميع المصريين".
 
 

الطائفه الانجيليه

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القس لطيف رمسيس

المجلس الملى

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