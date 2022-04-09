خيط الجريمة.. مادة سامة تقود النيابة لكشف فلاح قتل شخصين لسرقتهما بالمنيا

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، والتي يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن للوصول إلى فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقية على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قادت المادة السامة الـ"الكارباماتية" رجال النيابة لكشف هوية فلاح، أقدم على قتل شخصين للاستيلاء على أموالهما في المنيا، حيث قام المتهم باستدراج المجنى عليهم إلى المزرعة مكان الواقعة عن طريق إيهامه بإتمام صفقة شراء دواب وناولهم مشروبين شاى وعصير دس بهما سلفا السم الذى أودى بحياتهم في الحال

كشفت تحقيقات نيابة العدوة فى القضية رقم 5729/2021 جنايات العدوة والمقيدة برقم 760/2021 كلى جنايات شمال المنيا أنه فى يوم 14 من شهر أبريل الماضي قام المتهم "عبد الرحمن.ح" 32 عاما، فلاح مقيم مدينة العدوة، بقتل "السيد.ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصصم على قتله باستدراجه إلى مزرعة مكان الواقعة عن طريق إيهامه بإتمام صفقة شراء دواب وناوله مشروبين شاى وعصير دس بهما سلفا سما لمادة كارباماتية يتسبب عنها الموت عاجلا أم أجلا، وبمجرد ظهور علامات الإعياء بادر المتهم بتوجيه عدة ضربات بحجر بلوك على رأس المجني عليه قاصدا إزهاق روحه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري فى ذات المكان والزمان، حيث قتل المتهم "أبوزيد-ح" عمدا مع سبق الإصرار والترصد إثر استدراجه لإتمام صفقة شراء دواب وناوله العصير المسموم.

وارتبطت بهاتين الجنايتين جنحة سرقة المنقولات هاتفين ملك المجنى عليهما ومبالغ مالية مملوكين للمجنى عليهما 45 ألفا و380 حنيها، وكان ذلك ليلا من ملحقات مكان معد للسكن، للاستيلاء علي مبالغ مالية من المجني عليهما.

وأكدت التحريات الأولية للمقدم محمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة العدوة بأن المتهم عقد النية على قتل المجنى عليهما واستدرجاهما إلى المزرعة بعدما قام بايهامهما بإتمام شراء صفقة الدواب ووضع لهما السم داخل أكواب زجاجية وبعدها قام بتسديد عدة ضربات على رأس المجنى عليهما وقام بالاستيلاء على مبلغ 45 ألف جنيه من المجنى عليه الثانى وهاتفه المحمول بينما أستولى على مبلغ 300 حنيه وهاتف من المجنى عليه الأول وقام بوضع المجنى عليه الثانى بمركبة المجنى عليه الأول وأضرم النيران بالمركبة.

وأمام العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائى بجنوب المنيا إعترف المتهم بارتكاب الجريمة لمروره بضائقة مادية وأرشد عن المبالغ المالية المستولى عليها، كما اعترف أنه احتفظ بهاتف المجنى عليه الثانى بينما إلقي المتبقي من السم وهاتف المجنى عليه الأول بالمجرى المائي بالبحر اليوسفى زمام مدينة العدوة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة في إرتكاب الجريمة "حجرين بلوك".

ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية بنشوب الحريق فى ملابس وجسد المتهم الثانى وسيارة المجنى عليه الأول، نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع ذو لهب، وبفحص وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المتهم قام بشراء العصير من سوبر ماركت، وأفاد الاستعلام من شركات المحمول أن المتهم أجرى اتصالا هاتفيا من شريحة بالمجنى عليه الأول والثانى، وثبت بتقرير تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه الأول وجود إصابات رضية بالرأس وما أحدثته من كسور بالجمجمة وفشل بالوظائف الحيوية المخية.

وقضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمود عبد الوهاب وعضوية المستشارين أحمد عز البطراوى وأحمد محمد فخرى وبحضور طارق زين العابدين صديق وكيل النيابة وبأمانة سر ماهر محمد حسن، بالإعدام شنقا لفلاح قتل شخصين للاستيلاء علي مبالغ مالية منهما بمركز العدوة.