حياة كريمة.. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى

أسيوط - فريق المحافظات

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي يجرى تنفيذها بالقرى والمراكز ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى، وذلك ضمن خطة المحافظة والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل تقديم حياة أفضل لأهالينا بتلك القرى ليضاهي أسلوب حياة المواطنين بها نمط الحياة في المدن وعواصم المحافظات، وتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي قائلًا، إن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى، حيث يجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي، منها 144 محطة رفع وعدد 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى تنفيذ أكثر من 1500 مشروع بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بتكلفة تقديرية 25 مليار جنيه بكافة القطاعات وذلك بهدف تطوير شامل بعدد 149 قرية في 7 مراكز من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات منها توفير سكن كريم وصحة وتعليم وبنية تحتية وبيئة نظيفة وتمكين اقتصادي ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القرى والمراكز المستهدفة معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لسرعة الانتهاء من المشروعات لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه المحافظ – خلال اللقاء – مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز وكافة الجهات لسرعة توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات عليها بقرى المحافظة المستهدفة ، معلناً تقديمه لكافة الدعم لسرعة تنفيذ المشروعات وتذليل كافة العقبات ،لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى بالقرى المستهدفة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور وتذليل كافة العقبات نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده الدولة ، لافتًا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لكافة مواقع العمل ومتابعة معدلات الانجاز والتأكيد على مراعاة شروط ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال.