اليوم السابع
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حياة كريمة بالشرقية.. استخراج 208 بطاقات رقم قومى مجانا للسيدات بالقرى

السبت، 09 أبريل 2022 01:00 ص
حياة كريمة بالشرقية.. استخراج 208 بطاقات رقم قومى مجانا للسيدات بالقرى استخراج 208 بطاقات رقم قومى مجانا للسيدات بالقرى
الشرقية- فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع استخرج 208 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بقرى حياة كريمة بمحافظة الشرقية، وتم إستخراج البطاقات  بسجل مدنى قرية الأخيوة.

وأضافت  مقررة الفرع: فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن ذلك  يأتى فى  إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ،  بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية ، فى  استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة  و للسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان  ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من  المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على  الخدمات الحكومية وفرص العمل، وتابعت : إن ذلك يتم  بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، ومركز إصدار الأحوال المدنية.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية و 741 تابعا، وتم تشكيل لجان عمل بالتنسيق مع ممثلين عن الجيش الثانى الميدانى لإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا فى أعمال التطوير بالقرى من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وخطة التطوير يشمل 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الإختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.

يذكر أن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عانى كثيرا طوال السنوات الماضية، من عجز فى العديد المرافق والخدمات، الأمر الذى أدى إلى اختيار قرى المركز كاملة، لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ العديد من المشروعات بالقرى، للاهتمام بالفئات الأكثر إحتياجا، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم  للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة، وأعمال التطوير فى المركز تشمل أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة  وتطوير مراكز الشباب  وتطوير بعض المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز. وتطوير نقاط الشرطة.

 

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حياة كريمة

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