حملة تموينية على المخابز ومصانع المواد الغذائية والمحال التجارية بكفر صقر

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات لمديرى مديريتى التموين والطب البيطرى، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت إدارة تموين كفر صقر بشن حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على المخابز والمصانع والمحال التجارية، وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي.

تحرير 8 تقارير إثبات حاله ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات التموينية وعدم نظافة أدوات العجين.

تحرير محضر برقم (4806) جنح كفر صقر ضد أحد التجار لحيازته مخللات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 70 جردل مخلل وزن الجردل 8 كجم قائم بإجمالى 560 كجم.

تحرير محضر برقم (4807 ) جنح كفر صقر لإدارة معمل لتصنيع الألبان (جبن) بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وتحرير محضر برقم ( 4779) جنح كفر صقر صاحب محل أدوات كهربائية وتم التحفظ على عدد 100 لمبه كهربائية مجهولة المصدر، تحرير 3 محاضر بأرقام (4780 ، 4781 ، 4782 ) جنح كفر صقر ضد أصحاب أنشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية.