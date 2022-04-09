حملات تموينية لضبط الأسعار وتحرير 56 محضرا تموينيا وغلق محلات مخالفة بأسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على شن حملات تموينية مكبرة بالمراكز والأحياء على كافة القطاعات الخدمية خاصة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لضبط الأسعار وإعادة الانضباط للشارع الأسيوطي والاطمئنان على مدى تقديم خدمات للمواطنين بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقسم شرطة المرافق ومسئولي التموين والصحة والبيئة والطب البيطري والإشغالات، لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بحقوق وصحة المواطن دون تهاون أو تقاعس ، مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم أفضل الخدمات وبشكل لائق للمواطنين والعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.