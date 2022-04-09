جهود مكثفة لضبط شخص سرق بعض محتويات معرض أهلا رمضان بالسنطة في الغربية

وقد تمكن الشاب من الدخول إلى المعرض الواقع أمام مستشفى السنطة ومجلس المدينة وقسم الشرطة بعد منتصف الليل ، وتحديدًا من الباب الخارجي وتمكن من كسر صندوق الكاشير وسرقة مبلغ مالي وعدد كبير من البضاعة المعروضة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية إخطارا من قسم شرطة السنطة، يفيد ورود بلاغ بالواقعة صباح اليوم من أصحاب الباكيات الموجودة داخل المعرض ، علي الفور انتقل لمكان الواقعة رجال المباحث بقسم الشرطة وجارى تفريغ الكاميرات للوصول لشخصية الجاني وضبطة ، وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة .