اليوم السابع
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جهاز مدينة بدر: 2500 متر طول الطرق بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط

السبت، 09 أبريل 2022 11:24 ص
جهاز مدينة بدر: 2500 متر طول الطرق بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط خلال تفقد سير العمل
كتب أحمد حسن

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قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، بجولة تفقدية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع، لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع والتي تشمل أعمال تنسيق الموقع للعمارات، وذلك في إطار الاهتمام بالمسطحات الخضراء، والصيانة الدورية بالمشروع للمزروعات وأعمال الكهرباء وأعمال الطرق.
 
وأكد المهندس عمار مندور، أن الجولة تأتي في إطار ضرورة متابعة أعمال التنمية بالمدينة والعمل على زيادة عوامل الجذب والسعي للارتقاء بمستوى المدينة، وإضافة المظهر الحضاري والجمالي للمشروع والمدينة بشكل عام. 
 
وأوضح المهندس عادل فضل، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت السطحية لطرق المشروع بالكامل، كما تم تخطيط الشوارع والجراجات وعمل مطبَّات صناعية داخل المشروع، لافتاً إلى أن إجمالي أطوال الطرق بالمشروع حوالي 2500 م . 
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

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