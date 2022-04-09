اليوم السابع
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جامعة بني سويف ضمن أفضل جامعات العالم فى تصنيف الـ Qs البريطانى

السبت، 09 أبريل 2022 10:36 ص
جامعة بني سويف ضمن أفضل جامعات العالم فى تصنيف الـ Qs البريطانى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إدراج الجامعة ضمن أفضل جامعات العالم بالتصنيف البريطاني QS، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأوضح الدكتور منصور حسن، فى بيان له حصول الجامعة على المرتبة (351-360) عالميا في موضوعات علم الصيدلة وعلم الأدوية، لافتاً أن تصنيف QS يعلن بشكل سنوي للجامعات المختلفة حول العالم، ويعتمد على عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والسمعة بين رواد الأعمال والتعاون الدولي ونسب الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس، ونسب الحاصلين على درجة الدكتوراه إلى درجة الماجستير، ونسب الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول، ونسب الطلاب الوافدين، وغيرها من المعايير.

وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين، فضلاً عن أنه يعكس ما توليه الجامعة من عناية خاصة بالبحث العلمي من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.


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