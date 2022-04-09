جارديان: تحذيرات من قلة نسبة المشاركة بالانتخابات الفرنسية عند إجرائها الأحد

كتبت رباب فتحى

قال منظمو استطلاعات الرأي والمحللون إن غالبية الفرنسيين يشعرون أن الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2022 كانت رديئة الجودة ولم تنطلق أبدًا، مما قد يؤدي إلى تصويت احتجاجي أو نسبة مشاركة منخفضة تاريخيًا في الجولة الأولى يوم الأحد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة Ifop هذا الشهر أن 80٪ من الفرنسيين شعروا أن الحملة كانت "نوعية رديئة". واشتكى الناخبون من عدم وجود أفكار أو رؤية سياسية جديدة ، وقلة الحلول لمشاكلهم ، بعد عامين من جائحة كورونا ، والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ، وأزمة غلاء المعيشة.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يقوم بحملة ليصبح أول رئيس فرنسي منذ 20 عامًا يفوز بإعادة انتخابه ، ووعد بمواصلة خفض الضرائب ، ورفع سن التقاعد إلى 65 ، وتحويل فرنسا إلى عصر الوظائف بعد عقود من البطالة الجماعية. لكنه دخل السباق في وقت متأخر ، وركز بدلا من ذلك على الدبلوماسية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، وشهد تقدمه في استطلاعات الرأي تراجعا قليلا في الأيام الأخيرة بينما تغلق مارين لوبان اليمينية المتطرفة الفجوة في المركز الثاني.

وركزت لوبان على أزمة تكلفة المعيشة ، في حين أن برنامجها المناهض للهجرة سيمنع الحجاب الإسلامي من جميع الأماكن العامة. كما يرتفع في استطلاعات الرأي جان لوك ميلينشون اليساري المتشدد ، ووعد بتجميد الأسعار وإصلاح النظام الرئاسي.

وعلى الرغم من المخاوف الرئيسية للناخبين الفرنسيين - أزمة تكلفة المعيشة والحرب في أوكرانيا والبيئة - كان هناك اهتمام أقل بهذه الحملة مما كان عليه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل خمس سنوات. كان هناك عدد أقل من المسيرات ، واشتكى الناخبون من عدم وجود نقاش تلفزيوني مباشر بين جميع المرشحين.

ومع دخول الجولة الأولى أسبوعها الأخير ، قال 54٪ من الأشخاص إنهم شعروا أنها لم تبدأ بعد. يقول عدد غير مسبوق من الناخبين الفرنسيين إنهم غير متأكدين لمن سيصوتون ويمكن أن يصل الامتناع عن التصويت إلى مستوى قياسي يصل إلى 30٪ يوم الأحد.