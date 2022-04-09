"ثقافة أسوان" تنظم أنشطة وفعاليات بقصور ومكتبات المحافظة ضمن حياة كريمة

أسوان - عبد الله صلاح

واصل فرع ثقافة أسوان بالتعاون مع مديرية الأوقاف والأزهر الشريف وفرع المجلس القومى للمرأة ، وأيضاً الجهات المعنية تنفيذ سلسلة أنشطته وفعالياته لإحياء ليالى رمضان ضمن البرنامج " التثقيفى والترفيهى" فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

أكدت نجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان، أنه تم وضع خطة متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بكافة أنحاء المحافظة لنشر الثقافة والفنون بالمناطق الأكثر احتياجاً حيث يتم خلال شهر رمضان المعظم تنظيم العديد من الفقرات والعروض والأمسيات الرمضانية.

وأضافت مدير عام فرع ثقافة أسوان، فى بيان صحفى، أن الفعاليات تضمن قيام فرقة أسوان للموسيقى العربية بتقديم عروضها المتميزة داخل قصر ثقافة السباعية فى أولى جولاته الرمضانية لتتوجه الفرقة لتقديم عروضها أيضاً بمحافظتى الأقصر وقنا، فيما تم عقد محاضرة بعنوان " أحكام فقهيه للصائمين " بقصر ثقافة إدفو ، وكذا ألقاء محاضرة مبادرة 100 مليون صحة ببيت ثقافة نجع الفرس بقرية غرب أسوان ، كما تم أيضاً تنظيم محاضرة بعنوان " رمضان شهر القرآن " بمكتبة حى السلام ، وهو الذى توازى مع عقد محاضرة بعنوان " التسامح فى الإسلاك " بمكتبة أبو الريش للطفل والشباب.

وأشارت إلى قيام قصر ثقافة كوم أمبو بقافلة ثقافية تضمنت محاضرة بعنوان (فضل صيام شهر رمضان) ، وأمسية شعرية ، وعرض أنشاد ديني بقرية السلسة ، وورشة فنية بعنوان (زينة شهر رمضان)، بالإضافة إلى ورشة فانوس رمضان بمسرح فوزي فوزي الصيفي، علاوة على عرض لفرقه الأنشاد الديني بقريه الشراونة ضمن قافلة ثقافية تضمنت محاضرة بعنوان (رمضان شهر المغفرة)، فضلاً عن عرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة أسوان ، وعرض فني آخر لكورال العقاد أون لاين.

ومن جانبه، قدم اللواء أشرف عطية شكره للقائمين على تنظيم هذه الفعاليات الهادفة والبناءة لتقديم الخدمات الثقافية والتنويرية والفكرية داخل مختلف القرى ، ولاسيما المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، مؤكداً على أهمية التنسيق الجيد بين كافة الجهات لإخراج هذه الفعاليات بالشكل الحضارى والجمالى لخلق متنفس ترفيهى للمواطنين خلال الشهر الكريم.



فاعليات أسوان الثقافية



فاعليات أسوان الثقافية



فاعليات أسوان الثقافية



فاعليات أسوان الثقافية